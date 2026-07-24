Italia, il no di Guardiola: “Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento”

24/07/2026 | 10:50:49

Pep Guardiola, dopo giorni di riflessioni e il pressing di tutta la FIGC, ha preso la sua decisione: non allenerà la Nazionale italiana. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il tecnico catalano avrebbe fatto sapere nella notte a Paolo Maldini di non sentirsela, nonostante capisse il peso e l’onore di una chiamata simile. Adesso, per la panchina Azzurra, il favorito è Andrea Pirlo, soprattutto dopo il rifiuto di Carlo Ancelotti.

Foto: X Guardiola