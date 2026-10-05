Italia, i convocati di Mancini per la Turchia: c’è Inacio, out Coppola e Ricci
05/10/2026 | 11:10:23
I canali ufficiali della Nations League hanno comunicato i convocati di Roberto Mancini per il match di ritorno contro la Turchia.
Ecco la lista dei convocati:
PORTIERI: Donnarumma, Carnesecchi, Vicario.
DIFENSORI: Kayode, Ruggeri, Calafiori, Bastoni, Scalvini, Di Lorenzo, Mancini.
CENTROCAMPISTI: Romano, Cambiaghi, Tonali, Fagioli, Doumbia, Frattesi, Barella.
ATTACCANTI: Pio Esposito, Scamacca, Inacio, Maldini, Sebastiano Esposito, Vergara.
Foto: Instagram Mancini