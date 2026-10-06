Isco: “Abbiamo bisogno di Ceballos. Pellegrini? Non si può comprendere la crescita di questo Betis senza considerare la sua influenza”

06/10/2026 | 14:00:04

Il centrocampista del Real Betis, Isco, ha concesso un’intervista al quotidiano Sport. Queste le sue parole:

“Ceballos? Sappiamo che tipo di giocatore è, la qualità che ha: un giocatore che non si fa intimorire dal pallone. Penso che abbiamo bisogno di lui. Sono convinto, senza ombra di dubbio, che sarà molto importante per noi, che si divertirà di nuovo e che rivedremo il Dani Ceballos che tutti vogliamo rivedere. Pellegrini? È un allenatore che mi conosce molto bene, che ha un’idea e uno stile di gioco che valorizzano i giocatori con le mie caratteristiche. Riesce sempre a ottenere il massimo da tutti i giocatori. Penso che non si possa pensare al Betis di oggi senza Pellegrini. Ha un curriculum importantissimo, con sei anni alla guida del club e la qualificazione alle competizioni europee ogni anno, e non si può comprendere la crescita di questo Betis senza l’influenza di Pellegrini”.

Foto: X Betis