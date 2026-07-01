Isaksen operato per sports hernia. Il report della Lazio

01/07/2026 | 21:09:37

La Lazio ha aggiornato sulle condizioni di Isaksen: “La S.S. Lazio comunica che, nel pomeriggio di oggi, il calciatore Gustav Isaksen è stato sottoposto a intervento chirurgico per sports hernia bilaterale presso l’UM Hernienzentrum di Monaco di Baviera. L’intervento, eseguito con successo dal Professor Joachim Conze, è stato effettuato in costante coordinamento con lo staff medico della S.S. Lazio, rappresentato dal Professor Francesco Franceschi e dal medico sociale Professor Pietro Monachino. Il calciatore inizierà da subito il percorso riabilitativo secondo il protocollo predisposto dallo staff sanitario biancoceleste, con l’obiettivo di consentirne il rientro all’attività agonistica nei tempi previsti”.

Foto: Instagram Isaksen