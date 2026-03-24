Irlanda del Nord, Kelly: “Italia favorita, ma vogliamo compiere una grande impresa”

24/03/2026 | 17:39:23

Il giocatore dell’Irlanda del Nord, Patrick Kelly ha parlato in conferenza stampa in vista del match di giovedì sera contro l’Italia a Bergamo, playoff per l’accesso al prossimo Mondiale: “Dovremo mettere sotto pressione l’Italia ,non solo mostrare rispetto. Sappiamo che loro sono una squadra forte, e per questo dobbiamo rispettarli, ma dobbiamo anche metterli in difficoltà con l’idea di poterli battere”.

L’Italia è favorita? “Ovviamente siamo sfavoriti, ma l’Irlanda del Nord è abituata ad esserlo. Quindi per noi non cambia molto, è solo una gara ad eliminazione diretta”.

Lei e altri membri della rosa avete poca esperienza… “Per me è successo tutto molto velocemente e sono ancora giovane. Sarà una grande esperienza per me”.

Avete voglia di compiere l’impresa? “Arrivati a questo punto sarebbe dura restare fuori. C’è voglia di andare oltre. Ne ho parlato con la famiglia e con alcuni compagni, di quanto sarebbe bello andare ai Mondiali. Ognuno ha delle buone ragioni per essere positivo. Personalmente spero di poter avere effetti positivi per le sorti del gruppo”.

Foto: sito Irlanda del Nord