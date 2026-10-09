Iraola: “Manchester City? L’incertezza non fa bene a nessuno, ma il mio parere non è valido”

09/10/2026 | 16:00:06

Le parole di Iraola in presentazione della partita tra Liverpool e Manchester City: “Credo che l’incertezza non faccia bene a nessuno, ma il processo è in corso e dobbiamo essere pazienti. Non penso sia giusto esprimere un’opinione quando non si conoscono i dettagli. Spetta a loro dare le risposte, il mio parere non è valido. Se vedo un’opportunità in caso di sanzione? Ripeto, la cosa peggiore è l’incertezza. Noi dobbiamo concentrarci sul Liverpool cercando di essere il miglior club e la miglior squadra possibile”.

foto x liverpool