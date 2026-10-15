Iraola: “Leoni? Ci sta volendo più tempo del previsto per il recupero, tornerà in gruppo durante la sosta”

15/10/2026 | 17:20:12

Oggi, durante la conferenza stampa pre-partita contro il Brentford, il tecnico del Liverpool Iraola ha parlato anche del recupero di Giovanni Leoni: “Ci sta volendo più tempo del previsto. Il piano prevedeva che si allenasse con la squadra durante l’ultima pausa per le nazionali, ma probabilmente avverrà in occasione della prossima; abbiamo quindi perso un mese nel percorso di recupero”.

Foto: sito Liverpool