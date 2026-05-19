Inzaghi: “Possiamo fare l’impresa con il Catanzaro, lo vedo negli occhi dei giocatori”

19/05/2026 | 20:16:49

Il tecnico del Palermo Filippo Inzaghi ha presentato la partita contro il Catanzaro, intervenendo in conferenza stampa:“Io mi auguro che la squadra sia quella dei 72 punti in campionato. Va dimenticata la partita dell’andata, siamo tornati a 8 mesi fa ma non voglio più pensarci. Mi auguro solo che domani si provi a fare quello che si è sempre fatto. Le Douaron è completamente recuperato. Bani ha fatto un buon allenamento ma la rifinitura sarà decisiva: deciderà lui. Se se la sente gioca, altrimenti va in campo qualche altro. Johnsen e Rui Modesto saranno nella partita, non so se da subito. Abbiamo bisogno dei giocatori che abbiamo preso perché possono inventare una giocata. Tutti vorremmo far gol subito. Nella mia vita delle volte ho rimontato, altre volte ho preso 3 gol in 11 minuti. Mi auguro che questa squadra faccia vedere quello fatto durante il campionato. Non siamo ancora i livelli della società e del pubblico, ma ci stiamo arrivando. Vorrei si dimostrasse che Catanzaro è stata una giornata storta. Il Catanzaro ha fatto una grande partita, ma il nostro destino dipende da noi, vedo negli occhi dei ragazzi che è possibile. L’impresa ci porterebbe nella storia, io non vedo l’ora sia domani sera”.

Foto: sito Palermo