Inzaghi: “Con la Juve niente da perdere, vogliamo farci trovare pronti”

Filippo Inzaghi, allenatore della Salernitana, ha presentato in conferenza stampa l’importante sfida che attende la sua squadra domani sera: “Andare a giocare allo Stadium è sempre una grande opportunità e deve essere motivo di orgoglio. Giochiamo contro la Juventus, abbiamo poco da perdere e vogliamo fare bella figura per rendere orgogliosi i nostri tifosi e la società. Domani darò maggiore spazio a chi nell’ultimo periodo ha avuto meno minutaggio ma ha dimostrato di lavorare molto bene in settimana. In questo momento della stagione abbiamo bisogno di tutti. Domani mattina abbiamo un ultimo allenamento, valuterò bene chi schierare dall’inizio. Personalmente tornare a Torino è sempre un’emozione particolare; alla Juve ho giocato quattro anni e realizzato quasi cento gol che ovviamente non dimentico. Sarà una bella sfida ed emozionante”.

Foto: Instagram Inzaghi