Invasione di campo in Monopoli-Foggia. La Lega Pro: “Comportamenti simili non sono tollerabili”

20/04/2026 | 00:15:43

“La Lega Pro condanna con fermezza gli atti di violenza che si sono verificati nel corso della partita di questa sera tra Monopoli e Foggia, dove dal settore ospiti dello stadio Veneziani un gruppo di soggetti ha invaso il terreno di gioco. Comportamenti simili non sono tollerabili e siamo certi che gli organi preposti agiranno a tutela della parte sana del tifo. Lega Pro esprime al contempo solidarietà e vicinanza ai club e si schiera a difesa dei valori più nobili dello sport, ringraziando le forze dell’Ordine prontamente intervenute”.

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