Inter-Udinese, le formazioni ufficiali: Chivu lascia un big in panchina
14/09/2026 | 19:18:26
FORMAZIONI UFFICIALI
Tante sorprese tra gli undici titolari di Chivu e Runjaic. Il calcio d’inizio di Inter-Udinese è alle 20:45
Inter (3-5-2): Martinez; Akanji, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Zielisnki, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Esposito.
Udinese (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Karlstrom, Miller, Kamara; Gomez, Ekkelenkamp; Davis
PROBABILI FORMAZIONI.
Inter-Udinese, in programma a San Siro questa sera alle 20:45, chiude il quarto turno di Serie A. La partita sarà visibile su DAZN, Sky e NOW Tv.
Le ultimissime sulle probabili formazioni vedono un turno di riposo per Lautaro Martinez.
Inter (3-5-2): Martinez; Akanji, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Zielisnki, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Esposito.
Udinese (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Karlstrom, Miller, Kamara; Gomez, Ekkelenkamp; Davis.
Foto: X Inter