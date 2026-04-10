Inter, stop per Lautaro: risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra

10/04/2026 | 15:35:46

L’Inter ha comunicato tramite un bollettino le condizioni del capitano Lautaro Martinez.

Questo il comunicato del club:

“Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.

Gli esami hanno evidenziato un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra.

La situazione dell’attaccante argentino sarà rivalutata nei prossimi giorni”.

Foto: X Inter