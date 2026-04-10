Inter, stop per Lautaro: risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra
10/04/2026 | 15:35:46
L’Inter ha comunicato tramite un bollettino le condizioni del capitano Lautaro Martinez.
Questo il comunicato del club:
“Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.
Gli esami hanno evidenziato un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra.
La situazione dell’attaccante argentino sarà rivalutata nei prossimi giorni”.
Foto: X Inter