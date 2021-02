Inter, settimana di sorpassi: Eriksen prova quello su Vidal

Prestazione completa quella di Christian Eriksen contro la Lazio, che adesso punta al Milan considerando le difficoltà del compagno di reparto Arturo Vidal. Nel caso fosse in forma, probabilmente non ci sarebbe storia: il miglior Vidal vale quanto i centrocampisti top in Europa. Ma è proprio quello che finora a Milano ancora non si è visto. Per questo il Christian, che sta dimostrando di poter dare equilibrio vero al centrocampo nerazzurro, può sperare in una maglia da titolare nella sfida che per l’Inter potrebbe rappresentare la prima mini-fuga del campionato (in caso di successo, si porterebbe a +4 in classifica sui cugini).

Ieri a San Siro è sceso in campo per la seconda gara consecutiva e in questa stagione è solo la seconda volta che capita: prima contro la Juve e poi con la Lazio, e in entrambe le circostanze ha giocato per più di un’ora: allo Stadium è stato sostituito al 65esimo, ieri al 72esimo. Era questo il passaggio necessario affinché si rivedesse il vero Eriksen. Ieri, subito dopo il sorpasso in vetta ai danni del Milan, Antonio Conte ha parlato di Eriksen come di un giocatore che sta cercando qualsiasi modo per dimostrare il suo valore. I meriti di una rinascita che sembra dietro l’angolo sono tutti di un grande giocatore che quest’anno si sta rivelando soprattutto campione di professionalità. Perché un giocatore così ha bisogno di giocare senza dover obbligatoriamente riuscire a fare la differenza in 7-8 minuti. Ha bisogno di serenità, non di stress test.

Eriksen è quel giocatore che all’Inter ha fin adesso dato poco ma può dare tanto. Va aiutato, supportato, gli va data fiducia. Va fatto ciò che è stato fatto nell’ultima settimana con Conte che, a sorpresa dopo una prestazione discreta ma non eccezionale contro la Juventus, ha deciso di riproporlo dall’inizio. Gli ha dato fiducia, ed Eriksen l’ha ripagato con una prestazione eccellente. Con una prestazione finalmente da leader.

