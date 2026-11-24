Inter, rifinitura verso lo Stoccarda: Thuram lascia il gruppo prima del torello, Zielinski lavora a parte

24/11/2026 | 14:16:32

L’Inter si prepara alla sfida di Champions League contro lo Stoccarda, in programma domani sera a San Siro. Nella seduta di rifinitura ad Appiano Gentile, agli ordini di Cristian Chivu e del suo staff, l’attenzione si è concentrata soprattutto sulle condizioni di alcuni giocatori. Marcus Thuram non ha preso parte al tradizionale torello con i compagni e si è diretto verso la palestra. Una situazione da monitorare, anche se al momento non sembrerebbero esserci particolari problemi: il francese ha lasciato momentaneamente il gruppo per evitare un possibile sovraccarico. Allenamento personalizzato, invece, per Piotr Zielinski, che ha lavorato a parte su un campo secondario a causa del dolore al piede che si trascina da diversi giorni. Il centrocampista polacco non sarà a disposizione per la gara contro lo Stoccarda. Assenti anche Hakan Calhanoglu, alle prese con il problema muscolare accusato contro l’Atalanta, e Ange Bonny, ancora impegnato nel recupero dall’infortunio.

Foto: x Inter