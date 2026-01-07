Inter, prove di fuga con il 2-0 a Parma. L’Udinese vince a Torino, 2-2 tra Lazio e Fiorentina

07/01/2026 | 22:48:22

Concluse le gare delle 20,45 in Serie A. L‘Inter sfrutta il pareggio del Napoli, vincendo a Parma, portandosi a +4 su Milan (che gioca domani) e proprio il Napoli. L’Udinese vince a Torino, un bel 2-1 per i friulani. 2-2 tra Lazio e Fiorentina con polemiche finali.

Vittoria Inter al Tardini. Al 13′ traversa Inter con Bisseck che calcia da fuori, i legni salvano il Parma e lo stesso Corvi bravo ad alzare la palla. L’Inter continua la pressione, ci prova Calhanoglu, palla alta. Al 29′ pareggia i legni il Parma. Ondrejka calcia e colpisce l’incrocio dei pali. L’Inter domina, traversa anche per Pio Esposito. Al 43′ la sbloccano i nerazzurri. Dimarco calcia, stavolta di destro e batte Corvi. Dopo la review al VAR, il gol viene ufficializzato. Inter avanti a Parma all’intervallo.

Nella ripresa, calano i ritmi, Inter che ha innumerevoli chance per chiudere la gara, ma non riesce. Allora ci prova il Parma ma nel finale Bonny, al 94′, chiude i conti contro la sua ex squadra.. Il gol è viziato da un fallo di mano di Thuram e la rete è annullata. Ma lo stesso Thuram 30 secondi dopo trova il gol del 2-0, stavolta buono. Finisce 2-0, fuga Inter. I nerazzurri salgono a 42 punti, 38 per Milan e Napoli (Milan che deve recuperare però una partita ai cugini). Il Parma resta a 18.

A Roma bellissima Lazio nei primi minuti. Lazio che protesta per un rigore (abbastanza solare) non concesso da Sozza. Lazio che ha avuto una chance con Isaksen, si è salvata la Fiorentina. Si salva la viola anche su un mischione clamoroso dove Gila e Romagnoli non trovano la rete. Viola che con il passare dei minuti prendono le misure alla Lazio che nei minuti iniziali avrebbe meritato la rete. Si va all’intervallo sullo 0-0. Al 52′ la sblocca la Lazio con Cataldi. Cross di Pellegrino, uno-due Cataldi-Vecino, il centrocampista insacca alle spalle di De Gea. Lazio avanti. La Fiorentina reagisce subito e trova il pareggio. Al 56′ è Gosens a trovare l’1-1. Bel sinistro del tedesco che batte Provedel. Pareggio della Viola. La Lazio ha varie chance per segnare il 2-1 ma all’87’, rigore per la Fiorentina. Gudmundsson cade in area, sembra un contatto leggero, ma al VAR viene assegnato il tiro dagli 11 metri. Dal dischetto lo stesso Gudmundsson non sbaglia. Fiorentina che la ribalta a Roma. Ma la Lazio non muore mai e al 94′, ancora su calcio di rigore, si salva. E’ Pedro a insaccare il 2-2 finale. Un punto che non serve a nessuna delle due, la Lazio sale a 25, la Fiorentina chiude il girone di andata con 13 punti al penultimo posto.

A Torino l’Udinese vince 2-1 all’Olimpico. La sbloccano i friulani con Kabasele, ma la rete viene annullata per un fallo di mano. Chance successivamente per Bellanova, che di testa trova un ottimo Okoye. Risponde Zaniolo, che calcia, ma alto. Si va all’intervallo sullo 0-0. Al 50′ la sblocca l’Udinese. Zanoli si invola in porta, vede Zaniolo che irrompe alle spalle e lo serve. Zaniolo insacca in rete il vantaggio friulano. Quinto gol in campionato per il numero 10 dei bianconeri. Arriva il raddoppio dei friulani all’82’. Ekkelenkamp chiude la contesa, segnando il 2-0. Ma c’è il sussulto finale del Torino che con Casadei trova la rete dell’1-2 che riapre tutto. Ma finisce 2-1 Udinese, con i friulani che salgono a 25, il Torino resta a 23.

Foto: sito Inter