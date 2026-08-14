Inter, nuovo interesse per il difensore Reggiani

Secondo quanto riportato da BILD, l’Inter è interessata al difensore del Borussia Dortmund Luca Reggiani. Reggiani è un classe 2008 cresciuto nelle giovanili del Sassuolo. Alto 1,94 metri, il calciatore non sarebbe contrario a un ritorno in Italia. Il problema per l’operazione è il Borussia Dortmund che, sempre secondo quanto riportato da BILD, starebbe facendo muro, avendo oltretutto rinnovato il contratto di Reggiani a marzo. Servirà dunque una somma importante per convincere i tedeschi a cedere il calciatore.

Foto: sito Bundesliga