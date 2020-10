Inter- Milan con mille spettatori: perdite da 5 milioni di euro

Stamattina l’edizione di Tuttosport ha tratto una analisi delle perdite dei botteghini di San Siro per il derby, al quale potranno assistere solo 1000 spettatori.

Le perdite sin aggirerebbero intorno ai 5 milioni di euro solo per questa gara. Una perdita, quindi, non solo per le casse, ma anche per lo spettacolo del match con i tifosi. Lo scorso febbraio, per dire, l’incasso fu di 5,6 milioni di euro. Numeri clamorosi che sicuramente le società pagheranno vista la chiusura degli stadi e l’assenza del pubblico.

Fonte Foto: Twitter Inter