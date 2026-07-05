Inter, il saluto di Dumfries: “Abbiamo vinto tantissimo. Non è un addio ma un arrivederci”

05/07/2026 | 22:48:13

Denzel Dumfries è un nuovo calciatore del Real Madrid.

Sui social arriva il saluto dell’olandese all’Inter: “E’ arrivato il momento di salutare qualcosa che significa tantissimo per me: l’Inter. Questi cinque anni sono stati un viaggio incredibile, fatto di momenti indimenticabili, di grandi gioie e pochi bassi. Il ragazzo che era arrivato nella sua prima avventura all’estero lascia oggi come uomo, marito e padre di tre figli e il cuore colmo di gratitudine. Abbiamo vinto tantissimo: due scudetti, tre Coppe Italia e tre Supercoppe e due indimenticabili cammini in Champions League. Ricordi che porterò per sempre con me. Infine un ringraziamento speciale per tutti i tifosi nel mondo: il vostro sostegno è sempre stato presente e non è mai scontato. Dal primo giorno ho dato tutto me stesso per questi colori e per questo club. Adesso è il momento di salutarci: questo non è un addio, ma un arrivederci”.

Foto: X Inter