Inter, il club sceglie il silenzio stampa dopo gli episodi contro l’Atalanta

14/03/2026 | 18:32:40

Nessun rappresentante dell’Inter interverrà ai microfoni dei vari media o in conferenza stampa dopo il match contro l’Atalanta. Questa è la decisione che è stata presa dopo quanto avvenuto quest’oggi a San Siro: notevole la rabbia per gli episodi finali della gara contro l’Atalanta al punto da imporre le bocche cucite nell’ambiente nerazzurro. Ricordiamo che l’Inter contesta un fallo sul pareggio di Krstovic e un calcio di rigore nel finale. Espulso anche il tecnico Christian Chivu per proteste.

Foto: sito Inter