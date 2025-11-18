Inter, i problemi alla caviglia persistono per Dumfries: è in dubbio per il derby

18/11/2025 | 18:11:10

Resta in dubbio la presenza di Denzel Dumfries in vista del derby con il Milan. Il laterale dell’Inter, che ha avvertito un dolore alla caviglia durante l’allenamento con la Nazionale olandese, rimane in forse per la sfida di campionato. Sebbene il problema non sia grave, lo staff medico del club preferirebbe non forzare il rientro del giocatore per evitare ulteriori complicazioni. Se l’olandese non dovesse riuscire a essere disponibile per la sfida, Chivu potrebbe scegliere come possibile sostituto uno tra Carlos Augusto, Luis Henrique e Matteo Darmian.

Foto: Instagram Inter