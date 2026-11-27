Inter-Genoa, De Rossi avverte alla vigilia: “Servirà la partita perfetta. Con i direttori stiamo già facendo dei ragionamenti”

27/11/2026 | 12:39:25

Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Genoa affrontando vari argomenti: “Servirà la partita perfetta. Andremo a giocarcela con fiducia contro una grande squadra. Se giochiamo come contro il Sassuolo anche con l’Inter non basterebbe. Fare pensieri sul match di Coppa Italia? Sì, siamo ambiziosi ma come sempre andiamo partita per partita, ma anche in Coppa cercheremo di fare bene. Però il campionato è quello che ci porta avanti. Di sicuro giocheremo diversamente dalla sconfitta con l’Atalanta per i tifosi: abbiamo voglia di dare alla gente il massimo. E con le grandi voglio il massimo. Su Østigård sapete del problema che ha avuto. Sta meglio ma deve ancora recuperare. Poi vedremo. Sow? Sta meglio, cresce. Per Colombo mi dispiace, perdiamo molto con la sua assenza. Ricordo a tutti che senza i 7 gol dell’anno scorso di Colombo non ci saremmo salvati. È stato fondamentale. Ora si parla molto di Osmajić ma serve ricordare da dove siamo partiti. E sul mercato con i direttori stiamo già facendo dei ragionamenti”.

foto: x Genoa