Inter, festa fino a notte fonda. Dimarco, Lautaro, Thuram e Pio in Duomo con i tifosi

04/05/2026 | 11:11:30

È proseguita fino a notte fonda la prima festa dell’Inter. Ogni arteria milanese del centro si è tinta di nerazzurro. Dallo stadio al Duomo, le prove generali prima della grande festa del 17 maggio hanno infiammato i sostenitori nerazzurri. Migliaia i tifosi presenti in Duomo e per le vie di Milano. Dopo le 2 in Duomo sono comparsi, come promesso, Dimarco e Thuram. Affacciati sulla stessa Terrazza 21, altro luogo di celebrazione della seconda stella, anche Pio e, soprattutto, il capitano Lautaro Martinez.

foto x inter