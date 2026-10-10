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Inter, Esposito: “Modificheremo l’atteggiamento nei minuti iniziali. Contento per com’è andata in Nazionale”

10/10/2026 | 17:41:12

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Pio Esposito, schierato titolare da Chivu per la sfida contro il Parma, ha parlato ai microfoni di DAZN del suo stato di forma in Nazionale e di cosa cambiare con l’Inter: “Sono contento per come è andata in Nazionale e per come è andata con l’Inter. Modificheremo l’atteggiamento all’inizio della partita per evitare di entrare in campo molli. Qualsiasi squadra viene a San Siro vuole fare bene”.

Foto: Instagram Inter