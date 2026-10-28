Inter: due autogol per sbancare Venezia. Il Milan crolla (2-4), festa Bologna con triplo Mbangula. Pari a Parma

28/10/2026 | 20:27:30

Terminano le partite delle 18:30 di Serie A

Il Bologna batte il Milan per 4-2 a San Siro. I felsinei impiegano appena otto minuti per trovare la rete del vantaggio con Mbangula. I rossoneri, nonostante lo svantaggio, non si scompongono e riescono a trovare il gol del pareggio al 14′ con Cissè. I padroni di casa non si accontentano e al 27′, ancora con Cissè, che firma la doppietta personale, si portano in vantaggio. Il primo tempo termina dunque sul punteggio di 2-1.

Nella ripresa, il Milan non riesce più ad avvicinarsi alla porta avversaria, mentre i felsinei cercano con insistenza il gol del pareggio. Gli ospiti riescono a trovarlo al 61′, grazie a una deviazione nella propria porta di Bartesaghi, che regala il pareggio al Bologna. Ancora sotto shock per il gol appena subito, i rossoneri incassano anche la terza rete al 62′, ancora con Mbangula, che firma a sua volta la doppietta personale. Il Bologna vuole chiudere definitivamente la partita e ci riesce all’86’, ancora Mbangula che firma così la sua prima tripletta con i rossoblu.

L’Inter vince per 1-0 contro il Venezia. Nel primo tempo, gli ospiti dominano il possesso palla, riuscendo anche a rendersi pericolosi, senza però trovare la rete del vantaggio. Anche il Venezia riesce a creare qualche occasione, rendendosi a tratti insidioso, ma nemmeno i padroni di casa riescono a trovare la via del gol.

La ripresa prosegue sulla falsariga del primo tempo, con il Venezia che fatica ancora di più a trovare lo specchio della porta avversaria. I nerazzurri, invece, si mostrano ancora aggressivi e, dopo 35 minuti di pressione, riescono a trovare la rete del vantaggio all’80’, grazie all’autogol di Matias Moreno. Non mancano le proteste dalla panchina del Venezia per l’azione che ha portato al gol: i lagunari reclamano un fallo di Carlos Augusto ai danni di Sohm, ma la rete viene comunque convalidata. L’Inter non si ferma e all’82’ trova anche il raddoppio, nuovamente grazie a un autogol, questa volta di Halhal.

Termina a reti inviolate la sfida tra Parma e Udinese. La partita regala poche emozioni: nel primo tempo sono gli ospiti a dominare il gioco, senza però riuscire a trovare la rete che sblocchi il risultato, mentre i crociati faticano a rendersi pericolosi.

Nella ripresa, i padroni di casa provano a farsi avanti, riuscendo a trovare maggiori spazi. Al 67′ viene assegnato un calcio di rigore al Parma per un fallo di mano in area di Abankwah. Dal dischetto si presenta Bernabè, che però non riesce a trasformare il rigore grazie alla parata di Okoye. Il match termina così sullo 0-0, con le due squadre che si dividono un punto a testa.

Foto: X Bologna