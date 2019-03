Inter, derby e sorpasso: 3-2 al Milan. Spalletti si riprende il terzo posto

Serata non per deboli di cuore in quel di San Siro. L’Inter si aggiudica il derby e si riprende del terzo posto in classifica a discapito del Milan. 3-2 il risultato finale in favore dei nerazzurri, al termine di una gara al cardiopalma e ricca di emozioni. Dopo l’1-0 di Vecino in avvio di match, nella ripresa succede di tutto: De Vrij raddoppia prima della fiammata di Bakayoko, Lautaro Martinez segna su rigore (fallo di Castillejo su Politano) e vanifica il tap-in di Musacchio. Alla fine sorride Spalletti, che mette alle spalle un periodo difficile e sorpassa Gattuso al terzo posto.

MILAN-INTER 2-3

3′ Vecino (I), 51′ De Vrij (I), 57′ Bakayoko (M), 67′ rig. Lautaro (I), 71′ Musacchio (M)

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez (58′ Cutrone); Kessié (69′ Conti), Bakayoko, Paquetá (46′ Castillejo); Suso, Piatek, Calhanoglu. All. Gattuso

INTER (4-3-3): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Brozovic (73′ Borja Valero), Vecino (92′ Ranocchia); Politano (83′ Candreva), Lautaro Martinez, Perisic. All. Spalletti

Ammoniti: Brozovic (I), Rodriguez (M), Romagnoli (M), Vecino (I), Suso (M), Conti (M), Gagliardini (I)

VENERDI 15/03

20.30 Cagliari-Fiorentina 2-1 (Joao Pedro, Ceppitelli – Chiesa)

SABATO 16/03

15.00 Sassuolo-Sampdoria 3-5 (Boga, Duncan, Babacar – Defrel, Quagliarella, Linetty, Praet, Gabbiadini)

18.00 Spal-Roma 2-1 (Fares, Petagna rig. – Perotti rig.)

20.30 Torino-Bologna 2-3 (Pulgar Aut., Izzo – Poli, Pulgar rig., Orsolini)

DOMENICA 17/03

12.30 Genoa-Juventus 2-0 (Sturaro, Pandev)

15.00 Atalanta-Chievo 1-1 (Ilicic – Meggiorini)

15.00 Lazio-Parma 4-1 (Marusic, Luis Alberto 2, Lulic – Sprocati)

15.00 Empoli-Frosinone 2-1 (Caputo rig., Pajac – Valzania)

18.00 Napoli-Udinese 4-2 (Younes, Callejon, Milik, Mertens – Lasagna, Fofana)

20.30 Milan-Inter 2-3 (Bakayoko, Musacchio – Vecino, De Vrij, Lautaro)

CLASSIFICA: Juventus 75; Napoli 60; Inter 53; Milan 51; Roma 47; Atalanta, Lazio** 45; Torino 44; Sampdoria 42; Fiorentina 37; Parma, Genoa 33; Sassuolo 32; Cagliari 30; Spal 26; Empoli, Udinese** 25; Bologna 24; Frosinone 17; Chievo* 11.

*Meno 3 punti di penalizzazione

**Una partita in meno

Foto: Twitter ufficiale Inter