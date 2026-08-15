Inter, Betis battuto 1-0: decide Stones

15/08/2026 | 21:45:20

L’Inter chiude il precampionato con una vittoria. Al San Nicola di Bari i nerazzurri superano 1-0 il Real Betis grazie alla rete realizzata all’82’ da John Stones, alla sua prima uscita con la maglia interista. Il difensore inglese, entrato al 75’, ha deciso una gara rimasta bloccata per larghi tratti.

La squadra di Cristian Chivu ha mostrato una buona solidità, mantenendo il controllo del match e concedendo poco agli spagnoli. L’Inter ha chiuso con 16 conclusioni contro le 7 del Betis e con il 54% circa di possesso, numeri che raccontano una squadra più presente nella metà campo avversaria, anche se non sempre brillante negli ultimi metri.

Foto: sito Inter