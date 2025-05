Inter-Barcellona, le ultimissime sulle probabili formazioni

06/05/2025 | 17:07:37

Cresce l’attesa per Inter-Barcellona, semifinale di ritorno di Champions League in scena questa sera a San Siro alle 21. Nerazzurri e catalani si ritroveranno contro al Meazza e Simone Inzaghi salvo colpi di scena, come raccolto da Sky Sport, avrà a disposizione il capitano Lautaro Martinez dopo i recenti problemi fisici. Alza bandiera bianca Pavard, al suo posto vedremo Bisseck. cerbi e Bastoni a chiudere il reparto difensivo, Dumfries e Dimarco gli esterni, centrocampo dei titolarissimi, Lautaro, Thuram in attacco. Per quanto riguarda gli spagnoli è out Koundé, che non recupera, Flick rispetto all’andata cambia i terzini: a destra toccherà a Eric Garcia, a sinistra spazio Iñigo Martinez (all’andata impiegato come difensore centrale) con Araujo in mezzo al fianco del talento Cubarsi. Centrocampo e linea di trequarti confermate e intoccabili, con il trio Yamal-Olmo-Raphinha dietro Ferran Torres, con Lewandowski pronto a subentrare.

FOTO: Instagram Pavard