Inter, 7’ di felicità: Pio Esposito e Thuram sbrigano la pratica Como nel primo tempo. La Lazio è a un punto

08/11/2026 | 19:58:22

L’Inter torna a vincere in campionato dopo la sconfitta nel derby e si riprende il secondo posto in classifica battendo per 2-0 il Como di Cesc Fabregas. I nerazzurri prendono subito in mano le redini del match e si portano in vantaggio dopo soli 12 minuti con la rete di Pio Esposito, su assist di Spence. L’Inter non si ferma e al 19′ trova immediatamente il raddoppio con Marcus Thuram. Il Como fatica a entrare in partita e non riesce mai a rendersi abbastanza pericoloso. Le squadre tornano così negli spogliatoi con i padroni di casa in vantaggio di due reti.

La ripresa prosegue sulla falsa riga del primo tempo: il Como non riesce a creare occasioni pericolose, mentre i nerazzurri continuano a costruire gioco e a rendersi offensivi, senza però trovare la terza rete.

Foto: X Inter