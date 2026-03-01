Insigne colpisce alla prima da titolare: primo gol con il Pescara

01/03/2026 | 16:19:03

Lorenzo Insigne torna a segnare con il Pescara e lo fa nella prima presenza da titolare con la maglia degli abruzzesi. L’ex Napoli ha risposto al gol di Pohjanpalo del Palermo. La rete arriva al minuto 55′: Joronen sbaglia il rinvio e serve Di Nardo, che la spizza di testa e serve Insigne in volata verso la porta rosanero. A tu per tu con il finlandese, l’ex Napoli insacca in rete con la punta del piede destro.

