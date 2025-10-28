Inler: “Zaniolo è un giocatore speciale. L’opzione di riscatto? Dipende da noi e dalle sue prestazioni”

28/10/2025 | 11:00:40

Il direttore sportivo dell’Udinese, Gokhan Inler, ha parlato in un’ intervista a Anadolu Agency. Queste le sue parole:

“Questa è la mia seconda stagione. Ho iniziato il Masters for International Players (MIP) due anni fa e l’ho concluso quest’anno. È un titolo molto importante. Essere membro della UEFA è anche motivo di grande orgoglio per me. Inoltre, in Italia è necessario conseguire il patentino da direttore sportivo. Zaniolo? Siamo sempre in contatto. È un giocatore speciale, di grande talento. Naturalmente ha le sue ambizioni, ma lo conoscevo già: è molto maturo e professionale. L’esperienza all’Udinese rappresenta una grande opportunità per lui. Ci vediamo ogni giorno e, se ha qualche problema, ne parliamo subito. Sta facendo davvero bene in questo momento: è arrivato preparato. La Serie A è un campionato molto fisico e tattico. Ha già segnato un gol e spero che possa migliorare ancora in futuro. L’opzione per il suo riscatto dipende da noi, dal giocatore e dalle sue prestazioni: decideremo a fine stagione.”

Foto: Instagram Udinese