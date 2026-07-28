Inler: “Zaniolo e Karlstrom sono leader dell’Udinese. La società è sempre presente”

28/07/2026 | 22:25:16

Dopo Udinese-Shabab Al-Ahli è intervenuto ai microfoni del canale YouTube bianconero anche il responsabile dell’area tecnica Gokhan Inler. “Sono settimane di lavoro molto intenso, i ragazzi lo stanno sentendo anche mentalmente. Gli avversari di oggi sono qua da tre settimane, nel primo tempo è uscito un po’ di nervosismo. Oggi abbiamo perso, dobbiamo migliorare su tante cose, ma i ragazzi ci stanno provando e dobbiamo continuare a lavorare duro. È molto importante avere tutti a disposizione, giocatori come Zaniolo e Karlstrom sono dei leader ed è importante che accumulino minuti. Fa sempre piacere sentire la società presente, come oggi con Gino Pozzo che ci è venuto a trovare. Faccio un grande augurio ai Pozzo per i quarant’anni di proprietà, è un grande onore lavorare per loro” ha detto dopo la sconfitta contro lo Shabab Al-Ahli.

Foto: Instagram Udinese