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Inler: “Sono molto entusiasta del prolungamento. L’Udinese è un club storico, che merita di stare su palcoscenici importanti”

25/05/2026 | 16:45:00

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Il Responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, Gokhan Inler, ha parlato ai canali ufficiali del club in seguito all’annuncio del rinnovo del suo contratto. Queste le sue parole:
“Sono molto entusiasta del prolungamento. Ci tengo a ringraziare la proprietà e la dirigenza con cui abbiamo intrapreso questo percorso che ci vede condividere la voglia di raggiungere traguardi sempre più importanti. L’Udinese è un club storico, fortemente identitario che merita di essere su palcoscenici importanti. Vogliamo continuare a mantenere compatto tutto l’ambiente come accaduto in questi due anni e costruire una squadra che continui ad interpretare questi valori per ottenere risultati sportivi in linea con la nostra storia e ambizione”.
Foto: sito Udinese