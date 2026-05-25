Inler: “Sono molto entusiasta del prolungamento. L’Udinese è un club storico, che merita di stare su palcoscenici importanti”

25/05/2026 | 16:45:00

Il Responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, Gokhan Inler, ha parlato ai canali ufficiali del club in seguito all’annuncio del rinnovo del suo contratto. Queste le sue parole:

“Sono molto entusiasta del prolungamento. Ci tengo a ringraziare la proprietà e la dirigenza con cui abbiamo intrapreso questo percorso che ci vede condividere la voglia di raggiungere traguardi sempre più importanti. L’Udinese è un club storico, fortemente identitario che merita di essere su palcoscenici importanti. Vogliamo continuare a mantenere compatto tutto l’ambiente come accaduto in questi due anni e costruire una squadra che continui ad interpretare questi valori per ottenere risultati sportivi in linea con la nostra storia e ambizione”.

Foto: sito Udinese