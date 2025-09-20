Inler: “Abbiamo cambiato modulo per essere più compatti. Dobbiamo fare il massimo per fare risultati”

Il responsabile dell’area tecnica dell’Udinese Gokhan Inler ha parlato a Sky Sport: Abbiamo cambiato modulo perché questo sistema di gioco lo abbiamo fatto sempre in ritiro, i ragazzi sanno come muoversi. Dobbiamo essere compatti a centrocampo, loro hanno giocatori di qualità, saremo molto concentrati in quel reparto. Modric? Ero giovane anche io… Lui ha un anno meno di me. Mi ricordo benissimo, vincemmo 2-0 in casa, lui entrò nel secondo tempo. Ci ho giocato contro anche in nazionale, è un orgoglio vederlo giocare, è un grande esempio per tutti. Stiamo lavorando anche internamente dal punto di vista mentale e fisico, abbiamo un preparatore che martella un po’ i giocatori, come è giusto che sia. La Serie A ormai è tanto fisica, devi preparare bene i ragazzi. Stiamo guardando i numeri, stiamo facendo uno step in avanti e il mister guarda molto queste cose. Alla fine però conta il campo, dobbiamo fare tutto il possibile per ottenere risultati”.

Foto: Instagram Udinese