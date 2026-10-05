Iniesta: “Ho avuto l’opportunità di fare ciò che amo ogni singolo giorno. Mondiale? Avere due stelle ci porta a un altro livello”

05/10/2026 | 12:40:43

La leggenda del Barcellona, Andres Iniesta, ha concesso un’intervista a MARCA. Queste le sue parole:

“La valutazione complessiva della mia carriera? Non riesco a trovare un solo difetto. Proprio non ci riesco. Sono stato incredibilmente fortunato ad avere un talento per il calcio e ci ho lavorato praticamente dal giorno in cui sono nato, per diventare un calciatore. Ho avuto l’opportunità di fare ciò che amo e che mi appassiona di più ogni singolo giorno. Ho potuto, e posso ancora, vivere una vita meravigliosa, così come la mia famiglia e le persone che mi circondano. Semplicemente non ho un solo difetto. Non penso nemmeno che da giovane non potessi andare in questo o quel posto. Alla fine, facevo ciò che amavo, quindi non ho colpe. Com’è guardare il calcio dalla panchina? È un po’ più stressante rispetto a quando eri un giocatore, perché devi cercare di non controllare tutto, ma hai molte più cose a cui pensare e situazioni diverse da gestire. Ma è davvero fantastico. È una sfida incredibile, con un lavoro di squadra ancora maggiore con lo staff e i giocatori. Se in futuro voglio allenare il Barca? Sarebbe bello, ma non è qualcosa che posso fare adesso… Volevo fare il calciatore. Da piccolo non dicevo: “Voglio fare l’allenatore”. Dicevo che volevo diventare un calciatore professionista, giocare per il Barça e avere successo con la prima squadra. Questo era molto chiaro per me. Quegli obiettivi erano irrinunciabili. Ora il percorso è diverso, e solo il tempo lo dirà, ma ovviamente, in questa fase iniziale come potenziale allenatore, mi diverto. La vittoria del Mondiale? È stato bellissimo e speciale viverlo lì. Poter assistere, 16 anni dopo, alla vittoria del titolo mondiale di quella squadra dallo stadio è stato spettacolare. Avere una stella è fantastico, ma credo che averne due, sia come squadra che come nazione, ci porti a un altro livello. E, come dici tu, penso che questa generazione di calciatori possa fare molte cose, molte cose meravigliose, soprattutto perché se guardiamo avanti di qualche anno, quasi tutto il nucleo di questa squadra potrebbe ancora giocare tra sei anni. È una cosa molto positiva”.

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