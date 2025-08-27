Ufficiale: Ings è un nuovo giocatore dello Sheffield United

27/08/2025 | 12:30:12

Danny Ings è un nuovo giocatore dello Sheffield United. Il colpo di mercato per tentare la risalita in Premier League è servito. Di seguito il comunicato del club inglese: “Lo Sheffield United ha aggiunto ulteriore concorrenza in attacco assicurandosi la firma di un attaccante già prolifico in Premier League e Championship, con esperienze anche in nazionale inglese. Danny Ings diventa una ‘Blade’ dopo un breve periodo di allenamenti con il club, firmando un contratto di un anno con opzione di rinnovo. Ings arriva a Bramall Lane dopo aver lasciato il West Ham United alla fine della scorsa stagione, entrando a far parte del club dopo oltre un decennio di esperienza ad alti livelli nel calcio inglese”.

Foto: sito Sheffield United

