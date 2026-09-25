Inghilterra, Tuchel: “Qualsiasi squadra ha difficoltà a creare occasioni contro la Spagna. Ammiro il loro modo di difendere”

25/09/2026 | 19:32:19

Thomas Tuchel, alla guida dell’Inghilterra, in vista della preparazione alla partita contro la Spagna, in programma domani sera a Wembley, ha elogiato i campioni del mondo in carica in conferenza stampa: “Più analizzi la Spagna e le loro ultime partite e competizioni, più devi ammirare il loro modo di difendere. A questo si aggiunge il loro lavoro collettivo. Sono maestri nel rallentare il gioco e costringerti ad andare sulle fasce, dove possono iniziare la pressione. Hanno portieri di livello mondiale, anche se sono poco chiamati in causa. La Spagna si sente a suo agio nel controllare la palla e il ritmo del gioco. Ci saranno momenti in cui dovremo soffrire, ma si spera ci saranno anche fasi in cui domineremo e potremo approfittare dei nostri punti di forza per fargli male. Qualsiasi squadra al mondo trova molto difficile creare occasioni contro di loro. Abbiamo un piano e un’ambizione, e vogliamo essere noi a dimostrare il contrario. Ma, in questo momento, sono una squadra molto completa”.

Foto: X Inghilterra