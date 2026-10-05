Inghilterra, Pickford nei guai: si è dichiarato colpevole per guida imprudente a bordo della sua Lamborghini

05/10/2026 | 17:06:54

Jordan Pickford, portiere della Nazionale inglese da quasi una decade e dell’Everton, è finito nei guai per aver quasi commesso un incidente stradale. I fatti risalgono allo scorso 14 aprile quando, alla guida della sua Lamborghini da 200.000 sterline, ha ignorato un segnale di dare precedenza, rischiando una collisione con altre due automobili, costringendole a inchiodare di colpo. Il giocatore non si è fermato subito ed è sfuggito all’arrivo della polizia, accelerando oltre il limite consentito, prima di arrestare la corsa. Oggi, come riportano i principali media inglesi, si è detto colpevole di guida imprudente e apparirà in tribunale il prossimo 7 dicembre.

Foto: Instagram Pickford