Inghilterra-Italia non si gioca, Wembley diventa tricolore: “Siamo separati, ma siamo insieme”

Bellissimo gesto della Football Association dell’Inghilterra a sostegno dell‘Italia, nel giorno in cui si sarebbe dovuta disputare l’amichevole tra le due nazionali. Wembley, lo stadio designato per la sfida, resterà tricolore per 90 minuti, l’ipotetica durata della partita: “Non potremo dividere il campo questa sera, ma siamo uniti in questo momento difficile”, il messaggio su Twitter della Nazionale inglese.

We may not be sharing the pitch tonight @azzurri, but we stand together and united in this difficult time 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇮🇹#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/avatfpEBQy

— England (@England) March 27, 2020