Inghilterra, i convocati di Tuchel: prima chiamata per Jobe Bellingham e Josh King, fuori Palmer

06/11/2026 | 12:03:46

Thomas Tuchel ha diramato la lista dei convocati dell’Inghilterra per gli ultimi due impegni della fase a gironi di Nations League. Spiccano le prime chiamate in nazionale maggiore per Jobe Bellingham, fratello di Jude, e Josh King del Fulham. Torna Ben White, mentre non figura Cole Palmer.

●Portieri: Jordan Pickford (Everton); Jason Steele (Brighton); James Trafford (Leeds United);

●Difensori: Trent Alexander-Arnold (Real Madrid); Jarrad Branthwaite (Everton); Marc Guéhi (Manchester City); Lewis Hall (Newcastle); Ezri Konsa (Arsenal); Jarell Quansah (Bayer Leverkusen); Djed Spence (Inter); Ben White (Arsenal);

●Centrocampisti: Elliot Anderson (Manchester City); Jobe Bellingham (Borussia Dortmund); Jude Bellingham (Real Madrid); James Garner (Everton); Josh King (Fulham); Myles Lewis-Skelly (Arsenal); Declan Rice (Arsenal);

●Attaccanti: Dominic Calvert-Lewin (Leeds United); Eberechi Eze (Arsenal); Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest); Anthony Gordon (Barcellona); Harry Kane (Bayern Monaco); Rio Ngumoha (Liverpool); Morgan Rogers (Chelsea).

Foto: x Inghilterra