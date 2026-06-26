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Inghilterra, grana per Tuchel, infortunio al tendine del ginocchio per Reece James

26/06/2026 | 23:47:50

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Grana in casa Inghilterra. Reece James dovrà saltare almeno le prossime due partite del Mondiale per un problema fisico. Il terzino destro del Chelsea è alle prese con un problema al tendine del ginocchio, avvertito dopo lo 0-0 contro il Ghana. Problema per Tuchel che perde il titolare sulla fascia e dovrà attingere dalla panchina. Jarell Quansah, Ezri Konsa e Djed Spence le alternative a destra.
Foto: X Chelsea