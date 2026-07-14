Inghilterra-Argentina, le probabili formazioni

14/07/2026 | 22:02:17

Alle 21, domani sera la seconda semifinale del Mondiale tra Inghilterra e Argentina.

Poche sorprese negli 11 di Tuchel e Scaloni.

Per i Tre Leoni, 4-2-3-1 con Saka (favorito su Madueke), Bellingham, Gordon alle spalle di Kane.

In casa Argentina, una sorta di 4-4-2 per Scaloni, a rombo, con l’attacco che vede Messi e il solito ballottaggio Julian Alvarez-Lautaro Martinez, con leggermente favorito l’attaccante dell’Atletico.

Le probabili formazioni:

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Konsa, Guehi, O’Reilly; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. Ct: Tuchel.

ARGENTINA (4-4-2): Emiliano Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; Paredes, De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Julian Alvarez. Ct: Scaloni

Foto: sito FIFA