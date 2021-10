Infortunio Zaniolo: distorsione al ginocchio sinistro. In giornata gli esami

La Roma è in ansia per Nicolò Zaniolo. Il trequartista, infatti, è uscito anzitempo dalla gara contro la Juventus. Il giocatore ha riportato una distorsione al ginocchio sinistro e dovrà sottoporsi ad ulteriori controlli in giornata.

All’inizio si pensava fosse un problema muscolare ad aver fermato il romanista. Per Zaniolo si tratta del secondo infortunio rimediato sul terreno di gioco dello Juventus Stadium.

Infatti, il suo calvario iniziò proprio in quello stadio, nel gennaio 2020, quando rimediò il primo dei due infortuni al legamento che ha patito in questo anno e mezzo.

Foto: Twitter Roma