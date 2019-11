Infortunio shock per André Gomes: Son espulso per il fallo, esce in lacrime

Terribile infortunio nel finale di Everton-Tottenham per André Gomes, vittima di un durissimo intervento di Son. Intervento che è costato al coreano il cartellino rosso diretto. Subito Gomes è stato assistito dai suoi stessi compagni di squadra che lo hanno circondato cercando di confortarlo mentre lo staff medico interveniva tempestivamente. La gravità dell’incidente è stata subito evidenziata anche dal comportamento dello stesso Son che in un primo momento non si era accorto del tutto, scusandosi però subito con l’arbitro: il giocatore del Tottenham, avvicinandosi a Gomes si accorge della gamba spezzata e mettendosi subito le mani tra i capelli inizia in un pianto ininterrotto. A nulla varranno i tentativi per consolarlo da parte dei compagni.

https://twitter.com/OhMyGoalUS/status/1191065634781777922

Foto: Twitter @OhMyGoalUS