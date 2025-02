Infortunio Renato Veiga: il report medico della Juventus

Non arrivano buone notizie in casa Juventus. I bianconeri, infatti, perdono anche Renato Veiga dopo il problema accusato nel corso della sfida contro il PSV. A comunicare l’esito degli esami strumentali è stata la società tramite un report medico sul sito ufficiale: “Renato Veiga, uscito durante il primo tempo della gara contro il PSV Eindhoven, nel pomeriggio di oggi è stato sottoposto presso il J|Medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato la lesione del tendine del plantare gracile della gamba destra. I tempi di recupero saranno valutati in funzione alla sintomatologia”.

FOTO: Instagram Veiga