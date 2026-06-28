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Infortunio per Ugarte, il comunicato dello United: “Ha riportato una lesione ai legamenti del ginocchio”

28/06/2026 | 18:23:23

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Il Manchester United ha comunicato le condizioni del centrocampista uruguaiano Manuel Ugarte, infortunatosi durante la partita dei Mondiali contro la Spagna.
Questo il comunicato del club:
“Il Manchester United conferma che Manuel Ugarte ha riportato una lesione ai legamenti del ginocchio durante la partita di venerdì contro la Spagna, valida per la fase a gironi dei Mondiali, disputata con la nazionale uruguaiana.
La valutazione dell’infortunio è tuttora in corso per determinare il miglior percorso terapeutico e i tempi di riabilitazione.
Auguriamo a Manuel una pronta guarigione e lo sosterremo in ogni fase del percorso”.
Foto: Instagram Ugarte