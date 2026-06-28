Infortunio per Ugarte, il comunicato dello United: “Ha riportato una lesione ai legamenti del ginocchio”

Il Manchester United ha comunicato le condizioni del centrocampista uruguaiano Manuel Ugarte, infortunatosi durante la partita dei Mondiali contro la Spagna.

Questo il comunicato del club:

“Il Manchester United conferma che Manuel Ugarte ha riportato una lesione ai legamenti del ginocchio durante la partita di venerdì contro la Spagna, valida per la fase a gironi dei Mondiali, disputata con la nazionale uruguaiana.

La valutazione dell’infortunio è tuttora in corso per determinare il miglior percorso terapeutico e i tempi di riabilitazione.

Auguriamo a Manuel una pronta guarigione e lo sosterremo in ogni fase del percorso”.

Foto: Instagram Ugarte