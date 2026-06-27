Infortunio per Hien, lesione ai muscoli posteriori della coscia sinistra: lascia il Mondiale

27/06/2026 | 10:35:47

La Nazionale svedese ha comunicato che Isak Hien lascerà il Mondiale e farà rientro a Bergamo a seguito dell’infortunio rimediato contro il Giappone.

Questo il comunicato:

“Il difensore centrale Isak Hien non potrà più partecipare al Mondiale. La causa è l’infortunio riportato durante la partita contro il Giappone.

“È davvero un peccato per Isak e per tutti noi”, ha dichiarato il commissario tecnico Graham Potter.

Il difensore della nazionale maschile svedese Isak Hien, titolare in tutte e tre le partite della fase a gironi, è stato costretto a lasciare il campo nel primo tempo della gara contro il Giappone, disputata giovedì, a causa di un infortunio.

Dopo gli accertamenti medici, è stato confermato che l’infortunio gli impedirà di prendere parte al resto del Mondiale. Lascerà quindi il ritiro della nazionale svedese per fare ritorno in Europa.

“Isak ha riportato una lesione ai muscoli posteriori della coscia sinistra di entità tale da impedirgli di proseguire il Mondiale. Tornerà al suo club e l’infortunio lo terrà lontano dai campi di gioco per un certo periodo”, ha spiegato il medico della nazionale, Jonas Werner”.

Foto: sito Svezia