Infortunio Holm: il comunicato del Bologna

Non arrivano buone notizie per il Bologna in vista della sfida contro il Parma. Il club rossoblù, infatti, perde Holm per ben tre settimane a causa di una lesione di primo grado ai flessori mediali della coscia sinistra. Questo il comunicato della società: “In seguito a un risentimento accusato nei giorni scorsi Emil Holm è stato sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione di primo grado ai flessori mediali della coscia sinistra, con tempi di recupero di tre settimane”.

FOTO: Instagram Bologna