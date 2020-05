Erling Haaland è uscito al 72′ della super sfida contro il Bayern Monaco a causa di un problema al ginocchio. Lucien Favre, tecnico del Borussia Dortmund, ha parlato rassicurando tutti in merito alle condizioni del norvegese: “Se temo per un lungo stop? No, non credo proprio. Non si può dire con certezza ma non credo sia qualcosa di grave”.

Foto: Borussia Dortmund Twitter