Infantino si congratula con Messi: “Hai appena battuto un altro record. Ti auguro il meglio per le fasi a eliminazione diretta”

28/06/2026 | 16:01:22

Il presidente della FIFA Gianni Infantino, si è congratulato sul proprio account Instagram con Leo Messi per essere diventato il primo calciatore a segnare in sette partite consecutive del Mondiale. Queste le sue parole:

“Hai appena battuto un altro record, diventando il primo giocatore nella storia a segnare in sette partite consecutive della Coppa del Mondo FIFA. Hai disputato una fase a gironi incredibile e ti auguro il meglio per le fasi a eliminazione diretta.

Congratulazioni ancora una volta, Leo Messi”.

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