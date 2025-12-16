Infantino incorona Donnarumma: “Primo italiano dopo Buffon a vincere il premio miglior portiere dell’anno. E’ il degno erede”

16/12/2025 | 22:57:05

Gianluigi Donnarumma ha vinto il premio FIFA di The Best Goalkeeper 2025. Gianni Infantino, tramite Instagram, ha voluto fare i complimenti al portiere del Manchester City e lo ha incoronato affermando che è il degno erede di Gigi Buffon: “Congratulazioni Gianluigi Donnarumma per il titolo di Miglior Portiere FIFA 2025! Straordinario con il PSG durante il Mondiale per Club FIFA, dopo la vittoria in Champions League e la tripletta in campionato.

Donnarumma è il primo italiano a conquistare questo titolo dai tempi di Gianluigi Buffon nel 2017, dimostrando di esserne un degno successore”, ha scritto il presidente della Fifa.

Foto: Instagram personale